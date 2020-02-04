農曆春節連續假期後緊接而來就是華人最具特色的傳統民俗節日－元宵節、也俗稱「小過年」，由於是傳統農曆過年的最後一天，熱鬧程度僅次於農曆春節，家家戶戶都會吃湯圓象徵全家人團圓。有鑑於元宵節是農曆春節後的第一個重要傳統節日，人人都想在開春之際祈求好運勢，因此，台灣之星特別選在2/5(三)至2/9(日)期間，限時5天推出「搖滾元宵」開運活動，邀請民眾開年拚好運。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「長期以來，我們持續打造各項在地特色體驗與服務，持續拉近與各地消費者的距離，正月十五元宵節是一年中的開始，也象徵著一元復始、大地回春，因此，在這個重要佳節時刻，運用創新思維及數位行銷上的優勢，結合最具傳統代表性的『搖元宵』文化，帶給消費者有別過往元宵節活動的全新體驗及樂趣。」

「搖滾元宵」限時五天開跑！線上測運勢、門市搖開運湯圓 吃甜甜好運一整年

台灣之星「搖滾元宵」開運活動，凡2/5-2/9期間，台灣之星用戶與非台灣之星用戶都可以上台灣之星官網活動頁或至全台實體門市參與體驗，活動內容包含：(1)官網線上搖元宵測運勢：至台灣之星官網活動頁，透過搖元宵互動遊戲即可馬上預測今年運勢；(2)全台門市科技搖元宵抽湯圓：透過門市內智慧諮詢專家(Smart Consultant)裝置進行「搖元宵」遊戲，每人每日可體驗一次，僅需輸入身分證字號及手機號碼便可開始進行，搖出兌獎專屬連結與序號即可至全台7-11統一便利商店兌換桂冠湯圓乙盒(花生與芝麻口味擇一)，兌獎專屬連結與序號會直接以簡訊傳送至消費者參加遊戲所輸入之手機號碼；未中獎的消費者也別失望，每天都可以來門市搖一次，歡迎帶著家人、朋友們一起到門市「搖元宵」，越多人參加中獎機會越高，開春之際試試你的好手氣！

「金鼠送財」倒數！月租$999 iPhone 11 Pro 64G免費入手

此外，廣受消費者好評的「金鼠送財」專案也即將進入倒數，2020/2/9(日)前，多款萬元手機/家電商品，包含iPhone 11 Pro 64G(市價$35,900)、iPhone 11 128G(市價$26,900)、Dyson V8吸塵器(市價$19,900)、ECOVACS 掃地機器人(市價$16,800)，搭配指定月租，即可用$0帶回家，再享3年4G上網吃到飽，且網內免費、網外市話最高900分鐘語音通話優惠。舉例來說，申辦搭配月租$999(約期36個月)，iPhone 11 Pro 64G(市價$35,900)直接免費帶回家，綁約期間總月租費為$35,964，相當於每月$2就能享有4G上網吃到飽！

(中時電子報)