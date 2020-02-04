南亞科技(2408)今(4)日公布2020年1月自結合併營收為45億元，月增3.92%，也較去年同期增加5.68%，今年有好的開始。另外，南亞科在中國大陸並無生產據點，生產製造不受影響，目前全球銷售也未受疫情影響。

記憶體大廠南亞科技年前舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。

南亞科1月銷售未受春節長假影響，單月營收創下近三個月以來新高，且年增5.68%，今年營運可望隨著記憶體產業復甦而成長。

此外，南亞科針對有關新型冠狀病毒疫情之影響，提出以下四點說明：1.公司已啟動各項內部防疫措施，並優先配合政府單位的防疫規定。2.南亞科在中國大陸並無生產據點，生產製造不受影響。3.南亞科已與原物料供應商及外包商確認供應及營運正常。4.全球銷售目前不受影響。公司將持續密切觀察事件後續發展，並採取必要措施以確保整體營運及出貨正常。

(時報資訊)