記憶體大廠華邦電子(2344)預定本周五舉行法說會不變，並加強防疫措施。今年記憶體產業可望復甦，外資本周一轉為買超4042張，中止前兩天大幅賣超共計22898張。華邦電今股價開高走高，收盤漲0.6元至17.15元。

記憶體大廠南亞科技年前舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法。其他記憶體大廠包括華邦電子、旺宏電子法說會將在2月接棒舉行，可望延續對今年市況樂觀看法的基調。

華邦電2月7日將舉行2019年下半年度法人說明會，去年下半年營收比上半年增長。華邦2019年第四季營收約124.52億元，比去年第三季的134.2億元高點下滑約7.21%。華邦電董事長焦佑鈞先前表示，記憶體之前價格跌很兇，預期未來可望趨於穩定。

華邦電子本周五的法說會如期舉行，因應中國大陸新型冠狀病毒(2019-nCoV)肺炎疫情升溫，出席法說會需配合體溫量測等，且於法說會場內需全程配戴口罩等措施。

(時報資訊)