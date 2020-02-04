武漢肺炎疫情在台造成恐慌，教育部要求陸生全面暫緩來台，返台就學時間未定，有陸生表示，在台灣生活有諸多大陸群體，同時還有陸配、香港居民，甚至包含台商，但現在被全面禁止來台的只有陸生，也不考量是否有陸生於寒假期間都在僑居地生活，而非全部都在大陸國內，「一刀切」的做法有失公允，導致完成學業已變成難題。

淡江大學一名上海陸生認為，台灣現在面對武漢肺炎疫情的新聞，幾乎是一天一個進度，每天都有新的消息，推翻舊的，他有一名陸生同學為此改了3次返台機票，第1次航空公司能全額退款，後面再改機票，都得自己消化費用，「這筆錢，誰來買單？」

該名陸生也提到，台灣政府對於大陸群體來台，目前看來只對陸生「一刀切」，全面暫緩來台，但在大陸群體當中，還包含陸配、香港居民等，看起來好像是以國籍來評斷是否能進台灣，而不是按照居住地，如果有陸生寒假期間都在僑居地，並沒有回到大陸，這樣是否就能順利進台灣就學？或是飛往日本或韓國等鄰近國家，並取得該國的健康認證，是否就可以入台？

該名陸生並說，大部分的大學都規定，得完成學期註冊手續後，才能繼續學業，並且休克的學分與課程都獲得承認，現在看來只能透過網路上課，與辦理手續，但現在相關規定可說是一日三變，陸生都很擔心畢業很可能變成難題。

來自江蘇的政大楊姓博士陸生則表明，對於現階段的規定很無奈，但也只能接受，現在就看台政府與學校如何安排，怎麼分批讓陸生回台，甚至隔離；希望的做法是讓大陸回來同學的先檢測，甚至自行在家或者在宿舍隔離，以不影響學業為主。

針對陸生暫緩來台部分，中央流行疫情指揮中心今(4)日下午召開記者會，疾管署署長周志浩表示，目前為止，這項政策沒有改變，出自於防疫安全作為主要考量。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中澤說，隨著學校開學往後延，也是暫緩陸生赴台，目前為防疫階段，人員流動是受管制的。

(旺報 )