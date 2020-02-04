武漢肺炎疫情持續延燒，大陸延後開市，台灣農產品外銷也遭波及，高雄市府評估，目前以鳳梨、蜜棗影響最大，尤其元宵節後鳳梨大出，對岸此時減縮訂單，高市農業局嚴陣以待，希望將外銷訂單轉移至新加坡、香港，同時加強國內通路。

據了解，對岸目前未禁止農產品進口，雖然小三通航班仍照常，但因沿海城市受疫情影響延後開市，企業2月9日才上班，工人、物流司機還在休假，現在許多高雄銷往對岸的鳳梨被卡在海關動不了，且即使開市，預計門市的採買人潮也將不如以往。

高市農業局私下探詢各農產合作社，初步掌握大樹區、旗山區、內門區、鳥松區生產的鳳梨外銷受這波疫情影響最大，雖然高雄鳳梨產量在全台僅排第四，但由於鳳梨即將達到盛產高峰，元宵節前這波買氣一旦結束，鳳梨的產銷壓力勢必大增。

與鳳梨同樣受到武漢肺炎影響外銷的高雄水果，還有蜜棗、蓮霧、鳳梨釋迦等，農業局研議，因大陸城市外銷訂單短期內恐怕難以恢復，市府將居中協調新加坡、香港貿易商增加提貨數量，以其他外銷市場彌補大陸訂單缺口。

此外，除了加強全聯、家樂福、大樂等合作的超市賣場通路之外，市府也將與農產合作社研擬在「高雄首選電商平台」推出企業採購方案，鼓勵民間增加採購高雄鳳梨、蜜棗、蓮霧等水果，擴大內需市場。

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(中時 )