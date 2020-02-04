滯留武漢台商昨（3）日晚間順利返台，檢疫後送往各地隔離所，不過也有不少民眾擔心，若住在隔離所附近，可能被感染。對此，陳文茜表示，他們好不容易從武漢回到台灣，等待是另一場戰役，自己會遙遠的祝福他們。

陳文茜在臉書表示，先前有同仁在群組轉述隔離地點就在自家附近，她立即要求刪除訊息，且不要在網路上傳播。對於家人的問候及擔心，陳文茜說，這些人在武漢封城期間，人生宛若掉入黑暗，不只春節傳統團圓不可得，孤獨、寂寞、恐慌，這些形容詞已不足以形容他們過去十多天的日子，「我回答家人：隔著山谷，我會遙遠地祝福他們。」

疫情蔓延，陳文茜說，不只社會棄絕他們、親人避之唯恐不及，他們也被自己每一個急迫的呼吸聲逼嚇著，快要變也成自己的棄絕者，從武漢好不容易，他們「回家了」，但真正的家暫時回不去，必須被當囚犯一樣緊閉在隔離室，一個人獨自面對一切，至少兩個星期。

陳文茜指出，有異常狀況的人已經入院，這些人回台，等待是另一埸戰役，寂寞、恐慌、保密、洩露，或是可能的鄰居抗議、生命的不堪……等，誰來溫暖他們的心？

陳文茜表示，本週廣播節目將全部播放音樂，送給仍然孤單恐慌的他們，希望這些不得不承受的不幸之人，觀看世間燈火時，仍能看到多一分情。回家路過時，陳文茜也會用力向他們揮手，遙祝一切平安。

(中時電子報)