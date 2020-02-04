苗栗的曾姓女子與彰化的陳姓男子，於2017年聯誼活動中結識，進而認識、交往，步入禮堂。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

中部公辦單身聯誼活動將邁入第4年，活動採滾動式設計，增加參加者互動機會，進而尋覓適合的對象。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

中部5縣市單身聯誼將於4月25日登場，鼓勵單身民眾擴大社交生活、增進彼此情感交流及促進婚育率，除了原「中、彰、投、苗」4縣市參加，今年雲林縣也宣布加入，各縣市男女名額各12名，3月1日起開放網路報名，男女均酌收報名費500元，苗栗縣政府民政處歡迎單身男女報名參加。

民政處戶政科指出，以往公辦單身聯誼活動，報名總出現「男秒殺、等女生來」的情形，今年主辦方彰化縣政府考量往年都在6月辦活動，天氣炎熱，討論決議提前至4月底舉辦，地點擇定於彰化縣統一鹿港文創館，藉由滾動式的活動設計增加男女互動，進而找到理想伴侶結為連理。

中部公辦單身聯誼活動將邁入第4年，活動採滾動式設計，2018年的活動讓單身男女攜手種植小樹，增進互動機會。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

民政處副處長林嫦娥表示，2020年中彰投苗雲「彰開雙手．美好愛情」報名者，需為單身並年滿30至40歲，設籍於中彰投苗雲或於該地區就學、就業者（需檢附學校或公司相關證明文件），優先列入正（備）取名單，網路報名日期自3月1日至31日止，活動當日，各縣市政府將於指定地點派車接送。

戶政科表示，中部單身聯誼自2017年起連年舉辦，促成不少良緣佳偶，苗栗縣的曾姓女子與彰化縣的陳姓男子，在2017年的活動中結緣，進而認識、交往，並於同年11月12日結為連理，隔年不僅推薦友人參加，更帶著寶寶向縣府人員報喜，此外，2018年也有苗栗男生娶台中女生。

報名網址：https：／／www.pr23.com.tw／event-1877

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