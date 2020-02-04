武漢肺炎疫情持續升溫，民眾瘋搶口罩，導致台灣口罩大缺貨，因此從6日起口罩必須「實名制」購買，而且每個人7天內只能限購2片，這讓許多人質疑根本不夠用，甚至擔憂會因此罹病，對此男星陳嘉行則難掩怒火表示：「不用戴的人是在吵什麼吵啦」。

對於民眾質疑口罩一週只能買兩片太少，陳嘉行強調：「健康的人不需要戴口罩，不是每個人都要那兩片配額」，他分析台灣口罩總產量1天近400萬片，7天就是2800萬片，2300萬人每人每週2片，總消耗量就是每週4600萬片，這樣永遠供不應求，因此呼籲健康的人先別跟生病的人搶，若沒戴口罩就渾身不對勁的人，建議買一般布製口罩，把醫療口罩給符合條件的人優先使用。

陳嘉行臉書全文。（圖／焦糖 陳嘉行 Brother Caramel臉書）

對於有些人認為不戴口罩會死，陳嘉行表示請去跟不需要口罩的人買，若抱怨為何不能多做口罩販售，他強調一天最高產量400萬片，目前政府預計三週內提高到每天700萬片，盡可能讓大家都買的到，所以買口罩前先想想自己是否需要，不然內心很想吶喊：「不用戴的人是在吵什麼吵！就說健康的人不用戴，一直在那買口罩是有強迫症嗎」？

(中時電子報)