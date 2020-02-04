亞洲大學開學日延後到3月2日 14:442020/02/04 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 亞洲大學公布，因應疫情開學日延後至3月2日。（亞大提供／陳淑芬台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲大學今天公告，校方原訂2月17日開學日，將延後至3月2日，修正後行事曆報教育部備查。 武漢肺炎疫情蔓延，避免開學後群聚傳染，教育部宣佈大學同步延後開學日到2月25日之後，亞洲大學經開會決定，延後於3月2日開學。 (中時 ) #開學 #大學 #延後 #亞洲 #亞洲大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 擔憂疫情延後開學 學者認為不一定要這麼做 13:032020/02/01 生活 明道大學延後開學 彰化其他大學下周開會評估 16:272020/02/01 生活 中山大學碩士招考 考生配戴口罩應試 10:092020/02/02 生活 防疫家長難應變 桃園市私立、非營利附幼照常開學 22:392020/02/02 生活 全台大專院校達共識 為防疫將延至3／2後開學！ 17:372020/02/03 新消息 台大、台師、台科大3月2日開學 18:462020/02/03 生活 政策一日兩變 大學校長驚訝：希望不是藉著疫情不讓陸生來台 20:582020/02/03 生活 恐慌氣氛蔓延 2020首見資金全線撤守亞洲 22:502020/02/03 財經 兼顧學生權益 北聯大系統四校3／2開學 10:532020/02/04 生活 輔大宣布3／2開學 7／4放暑假 13:462020/02/04 生活 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 好市多神級甜點回歸 網激動喊：光看就胖啦！ - 生活 口罩搶購潮後 宅神斷言下一個缺貨商品是... - 生活 世界夢號停靠高雄港 指揮中心：旅客船員都不能下船 - 生活 口罩不夠用？ 醫生：加這片可延長使用壽命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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