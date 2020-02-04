亞洲大學今天公告，校方原訂2月17日開學日，將延後至3月2日，修正後行事曆報教育部備查。

武漢肺炎疫情蔓延，避免開學後群聚傳染，教育部宣佈大學同步延後開學日到2月25日之後，亞洲大學經開會決定，延後於3月2日開學。

(中時 )

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