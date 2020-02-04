蜘蛛人上身 美砸大錢造獵手無人機 14:382020/02/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為了避免昂貴的戰機遭廉價無人機威脅，美軍將砸下數百萬美元，發展撒網無人機，以避免擊落無人機時，影響市區安全。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在一架身價高昂的F-22戰機2017年差點撞上廉價無人機後，美國空軍空中作戰司令部（Air Combat Command）獲得許可，只要有任何無人飛行物太靠近空軍基地，就能加以擊落。 然而，對解決這與日俱增的問題來說，在城市上空擊落無人機並不理想。據《防務一號》（Defense One）網3日報導，因此美軍嘗試新方法，砸下數百萬美元，打造能撒網的防禦型無人機。 (中時電子報) #無人機 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒想清楚 美先進無人機成昂貴目標 15:332019/06/22 軍事 軍事熱門新聞 裝雷射武器 福特級航母有2大優勢 - 軍事 蜘蛛人上身 美砸大錢造獵手無人機 - 空軍 影》F18低飛 美陸戰隊指揮官被炒 - 軍事 救救福特號！美修超航母向外求援 - 軍事 美軍評估智能瞄準鏡 保證「百發百中」 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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