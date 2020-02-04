在一架身價高昂的F-22戰機2017年差點撞上廉價無人機後，美國空軍空中作戰司令部（Air Combat Command）獲得許可，只要有任何無人飛行物太靠近空軍基地，就能加以擊落。

然而，對解決這與日俱增的問題來說，在城市上空擊落無人機並不理想。據《防務一號》（Defense One）網3日報導，因此美軍嘗試新方法，砸下數百萬美元，打造能撒網的防禦型無人機。

(中時電子報)