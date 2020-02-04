CNBC報導，運動用品巨擘耐吉（Nike）過去兩周股價重挫近8％，歸因於投資人擔憂中國冠狀病毒疫情可能衝擊亞洲業績。但分析師卻看好耐吉前景，並且調升股票評等，認為近期股價拉回，反倒是「多年來難得的買進時機」。

瑞銀（UBS）調升耐吉評等，由「中立」調升至「買進」。摩根大通（JPMorgan）則在3日（周一）將耐吉納入「分析師關注名單」（analyst focus list），推升耐吉當天股價大漲3％至99.27美元。

近期耐吉股價走低，因市場憂心該公司銷售受到疫情波及。大中華地區占耐吉營收的16％，並且占運動服與球鞋收入的近3成比重，加上全球經濟成長減緩，都可能打亂這家球鞋零售龍頭的銷售步伐。

摩根大通零售業分析師伯斯（Matthew Boss）表示，「我們認為近期股價修正，是多年來難得的買點。」

摩根大通指出，近期耐吉股價走疲，使本益成長比（price-earnings to growth ratio，PEG）降至1.5倍，低於平均的1.8倍，意味股價已被低估。瑞銀也抱持類似觀點，認為耐吉的本益比應該是37倍，而不是目前的32倍。

(工商 )