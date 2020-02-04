吳怡霈近日錄華視《天才衝衝衝》，她前陣子剛與交往8年的日籍男友分手，坦言爸媽跟日籍前男友早已相處融洽，感情親如家人，兩人分手消息一出，媽媽比自己更傷心，甚至冷言：「本來就對妳不抱期望！」讓她覺得又好氣又好笑，但心裡知道媽媽非常重感情，一直把對方當半個兒子看待。

吳怡霈感性表示：「老實講，一段感情談那麼久有點可惜，但只要開心就好。」她笑稱媽媽認為自己天生反骨，本來對於女兒的婚姻就沒有太多期待，尤其在自己選擇踏入演藝圈後，更加深這個想法，「但我們還是朋友，我主持日本旅遊節目，碰上問題還是會請教他。」她不忘自嘲最大的好處，大概是過年沒有被親戚朋友熱情追問何時要結婚。

吳怡霈度假賞雪景。（摘自吳怡霈臉書）

去年辛勤工作的吳怡霈特地選在年節為自己安排日本之旅，與楊小黎、陳謙文等朋友開心滑雪，原先想找因一起演出電視劇《天之蕉子》傳出緋聞的楊子儀加入旅程，但因對方新戲開拍，所以無法參與。

(中時 )