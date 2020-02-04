武漢肺炎疫情尚未趨緩，多數大型活動暫緩，勞動部勞動力發展署原本預訂在2月22日及3月14日辦理的就業博覽會，因多數廠商及求職者反映有疑慮，因此延後，至於延到何時？勞動力發展署表示，仍須視後續疫情情況。

據勞動力發展署規劃，原本在2月22日在新竹市新科國民運動中心，邀請60家廠商、3000職缺，3月14日在屏東市千禧公園邀請100家廠商、1500職缺延後辦理；至於4月11日在新莊體育館辦理的就業博覽會，最遲會在3月宣布相關訊息。

勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛表示，受到疫情影響，考量廠商或求職者參與的意願影響，可能無法達到預期的效果，因此延後大型就業博覽會的辦理，如果疫情趨緩，會回復辦理，目前則用台灣就業通規劃線上就業博覽會，仍在陸續邀請廠商。

吳淑瑛說，如果有廠商有迫切求才需求，也考慮辦理小型的活動，但也鼓勵可以透過線上媒合。

(中時 )