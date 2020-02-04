因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，文化大學今(4)日表示，考量配合「優久聯盟」選課機制、經中港澳入境師生需自主管理，以及備齊防疫物資等時程需求，文大決定延後至3月2日開學，行政人員則依原行事曆於2月6日上班

文化大學校長徐興慶今日上午再次召集相關單位及學生代表，舉行緊急應變會議，會後透過新聞稿指出，關於開學日期（含推廣部），考量配合「優久聯盟」選課機制、經中港澳入境師生需自主管理，以及備齊防疫物資等時程需求，文大決定延後至3月2日開學，行政人員則依原行事曆於2月6日上班，屆時文大也將依政府公告之防疫規格作好相關措施，並要求到校人員定時檢測體溫、勤洗手，及建議於擁擠、密閉空間戴口罩，務使全校師生安心到校。

文大指出，至於陸生本學期是否前來文大就讀部分，因教育部昨作出陸生2月日9入境的決議，文大已擬妥相關因應方案。也就是說，若政府同意陸生入境，且學生也能於開學日前14天回校，即依照規畫，妥善將相關陸生安置於獨居間，並做好相關隔離措施；若陸生本學期無法來台就讀，將啟動遠距教學機制，以保障其受教權益。

關於港澳生或經中港澳返台學生部分，文大表示，若是學生住宿學校宿舍，將要求於2月13日前入住，並依據校方所擬具的自主管理規範，配合舍輔人員做好14天的自主管理；若是自行租屋或居於校外，校方也會要求學生依自主管理規範做好14天的自主管理，以配合3月2日開學。

文大並強調，原規畫將於2月26日起進行為期1個月的慶祝58週年校慶相關活動，也將一併展延。

文大表示，因相關疫情資訊龐雜、變化迅速，還請全校教職員生隨時注意學校官網之疫情專區公告，以及各單位透過網路群組發出之最新訊息。

(旺報 )