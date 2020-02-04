武漢肺炎全球拉警報，各國都在為了防疫做努力，而今日大陸廣東疾控中心公布，「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」郵輪曾搭載過3名武漢肺炎患者，該艘郵輪目前停泊高雄港，對此船公司緊急表示，這3位個案是1月19日航班上的乘客，且是在下船後約一星期後才確診，目前該航班並無任何病例。

對此，星夢號母集團雲頂郵輪公關公司回應，3例確診病例並非目前在船上的旅客，那3例其實是世界夢號在1月19日到1月24航次上的旅客，這幾位個案陸續在2月2日、3日在大陸確診，因此目前世界夢號並無確診病例，但疾管署有安全疑慮考量，因此配合主管機關規定，乘客等船上人員不得下船。

雲頂郵輪表示，這艘世界夢號從香港出發到基隆，輾轉停靠高雄港，目前將按照原定計畫5日返回香港。

據「香港01」報導，該航次的世界夢號是為期5晚的越南之旅，於1月19日從廣州南沙出發，共上下船乘客4482人，以及有1814名船員。星夢郵輪表示，第一位確診染病的乘客為肇慶人，其於1月19日在廣州南沙登船，並於1月24日返抵廣州。該名乘客在南沙碼頭接受南沙疾控中心的檢測，檢測結果當時為陰性。至於另外兩名同船乘客則是在周一確診。

據了解該郵輪目前停靠在高雄港，原定計畫將在5日出發前往香港、再到日本那霸；而消息傳出後各旅行社將如何回應，目前尚未公布。

而高雄市衛生局表示，目前未接獲相關通知，港埠檢疫請洽疾病管制署。衛生局人員也私下說，如果有武漢肺炎感染者在船上的話，也不會讓他們下船，請民眾勿太過恐慌。

(中時電子報)