武漢肺炎疫情持續升溫，且疾管署已列為第五類法定傳染病，壽險業者指出理賠四原則，提供國人參考。

國壽提到，武漢肺炎的醫療險理賠可掌握4項原則，包括：

1.衛生福利部已公告自2020／01／15起，「嚴重特殊傳染性肺炎」(即武漢肺炎)

列屬法定傳染病。

2.凡醫療險保單無除外責任，都可依約理賠，保戶享有完整醫療保障。

3.因「嚴重特殊傳染性肺炎」入住「負壓隔離病房」者，除了給付住院日額醫

療保險金外，亦比照加護病房住院予以理賠，提供加值保障。

4.若保戶對保單有疑問可撥打客戶服務專線0800-036-599。

以「國泰人壽安安醫療終身保險」為例，保障範圍涵蓋住院、手術、101項特定處置項目及8項常見醫材補助，若入住加護病房更額外給付3倍日額，協助保戶降低因病住院的經濟損失，即便武漢肺炎已列為法定傳染病，仍能提供完善的基礎醫療保障。

醫療理賠的「理賠金預付」機制，保戶無須出院就可先行領到理賠金，最高申請可達7日，讓保戶在第一時間獲得即時照護，而且只需撥打客服專線0800-036599，一通電話就可辦理完成。至於「醫療保險金直接抵繳住院醫療費用」則大大簡化出院繳費及保險理賠文件申請手續。

為提供最佳服務，協助民眾做好因應，包括建置多元且完整的服務管道，國壽官網(https：／／www.cathaylife.com.tw／cathaylife／news／announcement)提供正確資訊、且加入官網的會員中心享33項保單服務，包括保單借款、繳別變更、受益人變更、部分提領、投資型保單資產配置等、國壽APP與智能客服阿發等都提供自主服務，降低人員接觸機會。

(旺報 )