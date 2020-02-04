美股四大指數周一齊揚，陸股在救市措施激勵下強彈，在電子、傳產、金融權值股全面勁揚領軍下，台股今（4）日開高走高，加權指數午盤後一度飆升226.44點、觸及11581.36點。櫃買指數同步勁揚，午盤後最高大漲2.86點至141.92點，漲幅較加權指數更強。

終場加權指數大漲201點、收於11555.92點，漲幅達1.77％，成交量略降至1597.01億元。櫃買指數大漲2.83點、收於141.89點，漲幅達2.04％，成交量略降至336.87億元。

盤面各類股普揚，由電子零組件股大漲3.47％領攻、半導體股勁揚2.89％居次，電子、觀光、光電、汽車類股齊揚逾2％，電機、電腦周邊、水泥股亦漲逾1.5％，金融股穩揚1.21％，僅貿易百貨股小跌0.11％獨綠。

權值股今日成為台股反彈主攻手，以台積電（2330）大漲3.17％領軍、股王大立光（3008）勁揚2.82％，和泰車（2207）、南亞（1303）、聯發科（2454）、玉山金（2884）、富邦金（2881）齊揚逾2％。鴻海（2317）終場收平，台化（1326）及台灣大（3045）小跌約0.5％偏弱。

台股今日在權值股領軍下上演報復性反彈，分析師認為，主要受惠美國製造業指數、美國企業去年第四季財報表現優於預期，陸股止跌回升，加上外資在期現貨市場同步轉多，加上新台幣匯率轉升，增添市場信心恢復所帶動。

不過，分析師認為，台股今日反彈主要為反應先前超跌，在武漢肺炎疫情狀況未見緩和前，全球股市表現仍將承壓，壓抑指數上漲空間。目前半年線維持上揚趨勢，若未見疫情擴大等更大利空，指數不跌破年線支撐，則短線低點有機會成型，長多格局不致遭破壞。

分析師預期，台股近期仍將呈現震盪格局，於半年線11280點至季線11700點間區間整理，可待止穩後逢低布局。操作策略上，短線業績股可望擔綱主流，中期可逢低留意具業績成長、獲利穩健且具法人籌碼優勢股，避開業績展望保守、線型轉弱與法人減碼股。

(時報資訊)