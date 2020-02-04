市議員蔡淑君PO出google地圖。(摘自蔡淑君臉書)

滯武漢的247名台商，昨(3)深夜11時返抵國門，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(4)表示，經檢疫評估後，5人後送負壓病房隔離，其餘轉往烏來、林口以及台中等3處檢疫所，消息一出，引發當地民眾相當緊張，一早便開始狂叩議員服務處電話。

有「林口人阿姨」之稱的市議員蔡淑君，消息一宣布後，不管是官方LINE帳號、服務處電話、臉書訊息、個人手機全都被灌爆詢問，顯現在地民眾的緊張情緒，但蔡淑君也表示，不管在什麼位置，每個人防疫工作都要做好，這才是最重要的。

蔡淑君稍早也在臉書PO文表示，「上課時間到囉！林口特定區(包含新北市林口＆桃園市龜山)所以呢常常會令人混淆，林口長庚醫院在龜山、林口酒廠在龜山、林口A7在龜山、林口憲訓中心在龜山、林口警官學校在龜山、台電林口核能訓練中心在龜山、林口體育大學也在龜山。」

PO文下方也吸引大批網友回應，「真的會霧煞煞」、「這個時候⋯嗯⋯好像懂了些什麼」、「不能講太多、等等會跟柯P一樣要出來解釋」。

(中時 )