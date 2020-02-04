不只民生用口罩吃緊，地方基層醫療院所防疫用口罩也不足。（馮惠宜攝）

中央統一徵用口罩，除統籌分配民生用口罩，也依縣市人口比例分配防疫戰備口罩，台中市日需20萬片做為醫療、消防以及公務防疫用，四天兩度配到11萬8千片、以及9萬3千片，造成基層醫療院所也缺很大，部分醫院已限制第一線醫護人員一天只能用一片，就算被病患污物感染，只能自理。

中央自一月卅一日開始徵用全國生產每日四百萬片口罩，其中260萬片做為防疫戰用，供給醫療或公務防疫需求用，140萬片做為民生需求用，目前不但民眾反應買不到口罩，其實在第一線防疫的醫護人員，口罩也缺很大；台中市內幾家醫院近日已開始做內控，規範第一線的醫護人員一天只發一片口罩，有護士反應，一天至少8小時，只能用一片，萬一被病患污物或是病人咳嗽，不知怎麼辦。

台中市衛生局指出，中市每日醫療防疫用口罩需20萬片，但中央統一徵用後，依人口數分配，二月一日分配到12萬8千片，2月3日又到貨一批9萬3千片，第一批90％分配給基層醫療院所，第二批也有50％要給醫療院所真的只能簡省用。

衛生局長曾梓展再次呼籲，健康者不必戴口罩，大家要共體時艱，但據他所知在第一線的醫療院所存貨只剩50％了，真的很吃。

(中時 )