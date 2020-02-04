台中市府祕書處展開全面清潔消毒工作，在疫情降溫前，將持續進行消毒作業。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

因應疫情，台中市府要求第一線接觸洽公民眾的服務人員應佩戴口罩。（盧金足攝）

因應大陸武漢肺炎疫情，台中市府要求第一線接觸洽公民眾的服務人員應佩戴口罩及進行辦公環境定期消毒，依據中央流行疫情指揮中心發布的訊息，適度調整辦公場域的防疫管制措施，並於市政大樓各出入口及電梯旁設置感應式乾洗手液，派員在入口處為民眾量測體溫，將持續全力防堵疫情。

市府祕書處表示，市府積極進行辦公廳舍防疫工作，除在年假收假前動員完成各項廳舍管理防疫措施及張貼宣導告示外，台灣大道及陽明市政大樓並利用周末假日全面進行辦公大樓公共區域、密閉式會議室、大型的集會場所及廁所等全面清潔消毒工作，在疫情降溫前，將持續進行消毒作業。

市府於市政大樓各出入口及電梯旁設置感應式乾洗手液，供民眾及市府同仁進出消毒使用；並張貼公告宣導防疫措施及正確口罩戴法；針對人員經常接觸的電梯按鈕、門把及水龍頭等設施定時消毒外，派員為進入市政大樓的民眾及市府同仁實施量測體溫服務。

祕書處提醒，防疫工作、人人有責，為防範疫情升溫，每個人都應做好自身防護及防衛工作，籲請民眾進出工作場所或公共場合前先量體溫、勤洗手，必要時並戴上口罩，做好自主管理工作，如有發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀者，建議應在家休養或盡速就醫治療。

(中時 )