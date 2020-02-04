林右昌強調，國內生產的口罩量是有限的，掌握正確配戴口罩的時機，為這次的重點。（吳康瑋攝）

武漢肺炎持續延燒，基隆市長林右昌於4日指出，台灣目前只有10個確診病例，是因為台灣的醫療和機制是全世界屬一屬二，是這樣的機制在保護台灣人的健康安全，針對往後防疫的重點，他強調，國內生產的口罩量是有限的，掌握正確配戴口罩的時機，為這次的重點。

針對私幼、安親班或補習班防疫物資的狀況，林右昌表示，中央已撥五千片口罩直送私幼單位來使用，並由教育處轄屬各校的校護進入私幼與安親班、補習班，進行肺炎的臨床特性、正確戴口罩時機及防疫衛教的重點宣導，而體溫計方面，他則建議私幼或補習班師長先從家中取用耳溫槍，如有缺請教育處來協調採購補充。

在口罩部分，林右昌指出，過去台灣有九成的口罩都是從國外採購，國內自己生產量有限，有市民反映每天都要去醫院，但口罩的存量完全不夠，他提醒看病、探病的民眾，基隆各地醫院都有口罩販賣機可買，但因為口罩機無限購量，他請民眾不要鑽漏洞，跑到醫院搶購，這很不道德。

林右昌說，這次防疫工作，有兩項重點，除要求民眾注意「掌握正確配戴口罩的時機」，不要過度搶購、囤積口罩外，另一項則是「武漢肺炎的相關衛教網絡建立、宣導」，目前已請各區長召集里長、社區發展協會理事長等，由衛生局、市醫派專業醫療人員進行衛教，瞭解肺炎特徵，避免大家恐慌。

林右昌提到，兩岸交流與人民往來都非常頻繁，但在這次的疫情中，台灣確診數遠低於其他亞洲鄰近國家，彰顯出台灣防疫機制的成功。他強調，包括先前的非洲豬瘟，台灣可以守住，這真的可以在全世界的醫療防疫史上，留下很重要、值得讚嘆的一筆。

(中時 )