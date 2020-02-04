世界夢號停靠高雄傳3人發病 指揮中心：旅客船員禁下船 15:032020/02/04 中時 鄭郁蓁 、中時電子報、 尉遲佩玉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為疾管署今下午舉行記者會說明武漢肺炎疫情進度。(鄭郁蓁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廣東省疾控中心3日表示，「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」編號「WD05200119」出現三個最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，指揮中心執行官周志浩表示，據了解，目前共有3人發病，且以下船治療，但因其他船員列為接觸者，因此都不能下船。 另外船上的旅客也同樣不允許下船，周志浩說，已經要求該艘郵輪必須徹力清消才能讓旅客下船。至於郵輪世界夢號傳出有確診病例，甚至可能在高雄趴趴走，陳時中說，目前專家會議正在開會，有結果就會公布。 (中時 ) #旅客 #中心 #船員 #世界 #指揮中心 #世界夢號 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 台確診第9例 家庭群聚夫傳妻 04:092020/01/31 焦點新聞 第9例 台商輕症未檢出 妻接觸確診 04:102020/01/31 生活新聞 陸疫情延燒全境 確診破8100例 04:102020/01/31 兩岸要聞 無社區感染 指揮中心：不建議學生上學戴口罩 13:452020/01/31 生活 韓國新增4例武漢肺炎確診 累計11人 14:432020/01/31 國際 開學在即 疫情指揮中心：不建議上學戴口罩 15:242020/01/31 生活 武漢肺炎今新增102例通報個案 9名確診狀況穩定 15:522020/01/31 生活 網傳武漢肺炎第八例雲林確診引恐慌 縣府駁斥 16:332020/01/31 社會 部會未整合 指揮中心揹黑鍋 01:302020/02/02 生活新聞 口罩一罩難求 指揮中心：考慮將採記名制 17:502020/02/02 生活 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 好市多神級甜點回歸 網激動喊：光看就胖啦！ - 生活 口罩搶購潮後 宅神斷言下一個缺貨商品是... - 生活 世界夢號停靠高雄傳3人發病 指揮中心：旅客船員禁下船 - 生活 口罩不夠用？ 醫生：加這片可延長使用壽命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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