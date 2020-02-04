廣東省疾控中心3日表示，「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」編號「WD05200119」出現三個最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，指揮中心執行官周志浩表示，據了解，目前共有3人發病，且以下船治療，但因其他船員列為接觸者，因此都不能下船。

另外船上的旅客也同樣不允許下船，周志浩說，已經要求該艘郵輪必須徹力清消才能讓旅客下船。至於郵輪世界夢號傳出有確診病例，甚至可能在高雄趴趴走，陳時中說，目前專家會議正在開會，有結果就會公布。

(中時 )