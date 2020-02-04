中正大學為因應武漢肺炎疫情，4日宣布108學年度第二學期開學日期，由原訂的2月17日延後至3月2日，避免因不特定風險下貿然開學而增加群聚感染風險，決議將調整學校行事曆並陳報教育部核備。

中正大學指出，教育部2月3日下午召集大學校長及代表開會討論共識及宣布處理原則，經校內教學、行政單位及學生代表開會研商決議，108學年度第二學期開學日期由原訂之2月17日延後至3月2日，學期授課結束日為7月3日，以減少群聚感染風險，並爭取更多時間在開學前做好防疫安全措施，

中正大學上月23日即成立「新型冠狀病毒防疫Line群組」，即時掌握疫情變化及線上討論相應措施，由校長馮展華擔任防疫召集人並主持防疫緊急應變會議。108學年度第二學期大陸生來台交換學習計畫暫停實施，延至109學年度辦理，未能赴陸交換學習學生的修業、選課及住宿安排事宜，由教務處及學務處協助處理。

(中時 )