澳門特首賀一誠4日表示，為防止新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，澳門賭場將停業半個月。澳門4日新增兩宗新型肺炎確診病例，累計10宗。受此消息影響，截至下午2時40分，在港股上市的澳門博弈股集體下跌，銀河娛樂、金沙、永利澳門盤中均跌2.1％，美高梅則跌3.3％。

香港信報報導，賀一誠在記者會中指出，鑑於第9宗個案患者與第8宗個案患者曾有接觸，澳門可能已出現人傳人疫情。因此4日上午召開的政務會議決定，暫停博弈業及相關娛樂事業半個月，若半個月後情況穩定，可立即恢復。

賀一誠4日下午將與博弈企業就此事進行磋商，目前未定何時開始暫停營業，最快是4日晚開始，也可能是5日或6日起。賀一誠指出，賭場是用人最多的行業，現在決定暫停賭場，可減少勞工出入澳門，降低交叉感染。

賀一誠並透露，4日早上曾與大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山溝通，對方也認為未來7至10天是風險較高時期，適宜採取暫停賭場此措施。

對於為何不關閉口岸，賀一誠重申，澳門清潔公司的清潔人員，以及保安人員很多均居於珠海，生鮮食品每天也是由大陸入境，但賀一誠不排除會封閉部分口岸，強調任何決定均要依據科學分析。

賀一誠再次呼籲，希望市民若無必要勿再上街。澳門政府目前只保留緊急服務，公務員不用上班，但非假期時段，不可以外出休閒，部分仍需在家辦公。

(工商 )