廣告人喬玉龍因不滿國安單位爆發私菸案，去年8月間，在個人臉書上PO文「徒手扭斷蔡英文的脖子就是0.87秒的事情」，調查局以恐嚇言論致蔡英文心生畏懼，涉犯恐嚇危害安全罪移送辦，檢察官以喬犯後終知悔悟，態度良好，予以處分緩起訴並為期1年，且在確定6個月內向公庫支付2萬5000元。

喬玉龍早在2007曾嗆教育部官員，指民進黨執政害他虛耗8年，而去年國安單位藉總統出訪友邦，違法攜帶香菸回台，他在Facebook社群網站個人主頁上PO恫嚇「徒手扭斷蔡英文的脖子就是0.87秒的事情」等語而遭函送法辦。

處分書指出，喬最近10年無犯罪紀錄，素行尚可，加上他說自己現擔任配音員及歌手，月收入4萬元，要拿1萬5000元貼補家用，撫養家中母親，因一時失慮犯案，現已相當悔悟。檢察官以喬經歷此教訓後當知有所警惕，予以緩起訴，並向公庫支付2萬5000元。

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