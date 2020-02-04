武漢肺炎全球拉警報，世界各國都在為了防疫做努力，近來香港特首林鄭月娥卻呼籲政府官員，非必要不要佩戴口罩。

據「香港01」報導，林鄭月娥指出，目前全球口罩、消毒用品等供應緊張，其中在口罩方面，港府全球搜購工作也不是太成功，「因大家都在爭」，所以政府須謹慎使用口罩。政府參考世衛指引及內部討論後，認為有空間壓縮戴佩口罩，故她已向政府部門發內部指引，需要按準則佩戴口罩，其一，因為感不舒服而不想影響病人；其二，需要進行前線工作；其三，需要到密集人多的地方工作。

(中時電子報)