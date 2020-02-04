一項關於肉品攝取的新研究發現，吃紅肉和加工肉的人罹患心臟疾病與早死的風險較高，與前不久一項認為不吃紅肉對健康益處有限的研究相牴觸。

這是美國西北大學（Northwestern University）與康乃爾大學（Cornell University）科學家的最新研究，今天刊登在美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）。

這項研究發現，一週吃兩份紅肉、加工肉或禽肉，和心血管疾病風險高3%到7%有關。研究也發現，一週吃兩份紅肉或加工肉，但不吃禽肉或魚，和所有死因的風險高3%有關。

共同領導研究的西北大學預防醫學副教授艾倫（Norrina Allen）表示：「差別不是很大，但值得試著減少紅肉和加工肉。」她還說，吃紅肉「也和癌症等其他健康問題持續相關」。

世界癌症研究基金會（The World Cancer Research Fund, WCRF）表示，紅肉和加工肉可能、或是會導致癌症，建議牛肉、豬肉與羊肉等紅肉吃適量就好，煮熟後的份量每週不超過500公克，加工肉就算要吃，也得盡量少吃。

2019年9月一項研究發現，減少紅肉與加工肉品對健康好處有限，明顯牴觸國際組織的飲食建議，引來非常多批評。

(中央社)