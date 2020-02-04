二年前，來自高雄田寮區鹿埔清安宮五穀龜王，來到萬和宮，今年總重量20,688斤的新五穀龜王，5日下午3點將重返台中市萬和宮，供民眾瞻仰、參觀、摸龜王；這隻新五穀龜王，比起107年更增加了400斤，更重、更壯了！

民國88年起，清安宮每年農曆春節期間，都舉辦五穀龜王乞龜活動，從初一至初六，每天擲出最多聖杯者，於初六晚上八時再擲筊一較高下，聖杯最多者，可將五穀龜王迎請回家保平安。從最初的米龜重60斤，經由龜王主逐年還願增加，如今變成重達20,668台斤的大龜王。

民國107年獲得龜王主的南屯區市民蔡慶龍表示，承蒙神明保佑，事業順利，今年抱著不敢強求的心情參加競逐，沒想到今年重獲新龜王主，於是想到要讓南屯鄉親分享，將龜王護送到已經336年歷史、香火鼎盛的萬和宮，讓大家瞻仰。

萬和宮董事長蕭清杰說，今年重達20688台斤的五穀龜王蒞臨，是萬和宮的貴客，也是南屯鄉親、信眾的福氣，熱烈歡迎。而清安宮也提供摸龜王的六個諺語，如「摸龜頭賺錢賺到老」「摸龜尾賺錢存傢伙」「摸龜嘴平安大富貴」「摸龜身事事又順心」「摸前腳事業一定發」「摸後腳龜王賜你發」

五穀龜王，是由白米、白糖、麵線、拉麵、糖果、餅乾、方塊酥、沙其瑪、鹽、紅豆、綠豆、海苔、12隻小烏龜、大金雞、一對祝壽香塔及16盒禮盒等組成，總價值超過100萬元，龜王四週有12生肖，龜王的頭、腳還能舞動。

今年龜王將於5日清晨從清安宮出發，由拖板車載著，沿省道北上， 預計11點半後經過烏日朝天宮、下午1點30分到達太平車籠埔廣興宮，下午3點抵達萬和宮停留二小時，供民眾瞻仰，隨後往蔡慶龍經營的鋐泰營造、駿浤開發公司安座，並於15日上午10點58分放生五穀龜王，五穀雜糧部份將捐贈社福團體做公益。

(中時 )