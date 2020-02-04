台中市民易光輝等9人參加「2019年德國紐倫堡國際發明展」，榮獲3金4銀，成績優異，在國際舞台上大放異彩，市長盧秀燕4日在市政會議頒贈傑出人士榮譽獎章及證書，肯定他們優秀的表現與貢獻。
市府經濟發展局指出，「德國紐倫堡國際發明展」是世界三大發明展之一，台中市抱回3面金牌、4面銀牌，其中，市民易光輝發明的「睫毛膏瓶組」、沈伯尉發明「水管疏通裝置」、紀博凱發明的「具有人因工程功能的自行車轉向之把手結構」，皆獲得金牌獎。
此外，易光輝身為弘光科大學術副校長，另有一件「具有清除自由基與抗菌功能之複方精油與化妝品配方」也獲銀牌獎肯定。
經發局長張峯源表示，市府為獎勵積極參與市政建設、熱心公益慈善、社會服務、教育及文化工作等傑出人士、企業及團體，針對設籍於台中市的個人、企業或團體負責人，設有榮譽獎章、慈光獎章及忠勇獎章等表揚項目。
今日獲頒台中市傑出人士並榮獲國際獎項者包括：
蕭自智、李素珍、蕭家甫、蕭彥瑜：2019德國紐倫堡發明展銀牌獎。
沈伯尉：2019德國紐倫堡發明展金牌獎。
易光輝：2019德國紐倫堡發明展金牌獎及銀牌獎。
紀博凱：2019德國紐倫堡發明展金牌獎。
魏羽：2019德國紐倫堡發明展銀牌獎。
陳仕勳：2019德國紐倫堡發明展銀牌獎。
(中時 )
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