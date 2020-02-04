受惠於智慧手機使用的影像感測元件銷售強勁，日本索尼公司第三財季（2019年10～12月）本業獲利雖大減20%，但仍優於市場預期，並宣布上修全年獲利展望。

索尼周二公布第三財季營業利益為3001億日圓（27.6億美元），較前一年同期的3769.9億日圓下滑20%，但高於分析師預測均值2710.7億日圓。

在排除包括去年收購唱片公司EMI相關收益在內的一次性項目後，第三財季獲利年增6%。

旗下感測元件事業獲利為752億日圓，較前一年同期的465億日圓大幅成長。

因問市已6年的PlayStation 4遊戲機銷售持續萎縮，索尼遊戲部門獲利為535億日圓，較前一年同期的731億日圓下滑。

該公司表示，預計於今年發布的PlayStation 5將具備多項規格升級，包括將採用更好的繪圖技術，以及配備先進的觸覺控制器。

索尼前三季（2019年4～12月）營收年減0.4%，為6.51兆日圓。營業利益年減0.2%，為8100.1億日圓。淨利年減31.2%，為5695.5億日圓。

索尼將全年營業利益預測由8400億日圓上修至8800億日圓，雖較前一年下滑1.6%，但仍略高於分析師預測均值8784.7億日圓。該公司預估全年營收減少1.9%，為8.5兆日圓；全年淨利估減少35.6%，為5900億日圓。

(時報資訊)