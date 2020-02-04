統一集團三大通路自有商品大打群體戰！包括康是美、7-ELEVEN、BEING fit等在店內特設2020年新生活提案專區「Simple Fit」，康是美更由專業藥師針對不同需求的消費者護理規劃，3大功能包括順暢系、高纖維、代謝系等保健品專區銷售，正逢防疫保健高峰期，亦備受消費者矚目。

康是美指出，第二季7-ELEVEN全新複合店「Simple Fit」大店開幕，亦將設有5項新品和 30項熱銷商品專區，隨時提供消費者日常所需方便購買。

統一集團將再度打造 7-ELEVEN 全新複合店，結合 7-ELEVEN、康是美和 BEING fit，一條龍滿足消費者輕食、保健和簡易運動的需求，是旗下首次將「美味、保健和訓練」結合的複合通路，也藉此讓競爭激烈的超商店點做出差異化。

統一超認為，今年生活飲食有四大新趨勢，包括健身飲食、年輕新世代、多樣化組合購需求，以及夯減醣優質蛋白，因此，將「Simple-Fit」設定為新生活態度，並透過此複合門市推展。

其中，康是美在店內設立 Simple-Fit 主題專區，由專業藥師針對不同需求的消費者護理規劃，並分為 3 大功能，包括順暢系、高纖維、代謝系，共設有 5 項新品和 30 項熱銷商品。

而 BEING fit 與 BEING sport 提供專業教練依顧客量身規劃的課程，並依據 Simple-Fit 生活提案，搭配多元飲食的運動菜單。

此外，統一企業也集結資源，包括瑞穗鮮乳、AB 優酪乳、新感覺、晨光土司、統一藥品、博客來和 21 世紀風味館等啟動集團行銷活動，提供便利的一日生活圈。

(工商 )