標準普爾最新預測指出，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，持久的公共衛生緊急狀態，有可能導致大陸銀行業的不良貸款率飆升兩倍以上，達到約6.3％的水準，相當於增加人民幣5.6兆元的不良貸款，大陸銀行業的資本充足率也將因此下降3.86個百分點。

香港信報4日報導，標普指出，此次新型肺炎疫情的蔓延在大陸近代歷史上規模空前，大陸銀行體系的韌性可能受到嚴峻考驗。

規模41兆美元的大陸銀行體系，特別是中小型地方銀行，已因經濟創下30年來最慢增速，與貸款違約急速增加，承受不斷擴大的壓力。僅得到一定程度解決的中美貿易爭端，以及政府對影子銀行的打壓也對大陸經濟及銀行業造成影響。

另一方面，標普認為，新型肺炎疫情將嚴重打擊大陸的自由支配消費支出，特別是在個人奢侈品及其他非必需消費產品上。標普解釋，全球奢侈消費品公司將在受到影響最大之列，主因是上述公司對大陸消費的風險敞口較大。

標普又稱，由於目前尚不清楚疫情將持續多久、病毒的確切性質，以及在國際之間傳播的速度、廣度，因此暫時無法量化疫情的全部後果與其對公司營運績效的影響。

(工商 )