人民銀行繼續充足供應流動性，當日公開市場操作逆回購投放資金5000億元(人民幣，下同 )。央行兩日投放流動性累計達1.7兆元，充分顯示央行穩定市場預期、提振市場信心的決心。

超預期流動性投放推動貨幣市場和債券市場利率下行，並將進一步推動貸款市場利率下行，有利於降低資金成本，緩解企業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支持實體經濟。

此前，2月3日，央行創記錄單日公開市場操作投放1.2兆元，7天和14天逆回購中標利率分別為2.40％、2.55％，均下降10個基點(bp)。10bp的降幅極少見，體現了央行在特殊時期特殊所推動的調控導向。當前疫情情況下，降低逆回購利率，引導貨幣市場利率進一步下降，將直接傳導促進企業融資成本下行，為企業經營紓困。

大陸民生證券首席宏觀分析師解運亮指出，當前貨幣財政雙積極，市場情緒回歸理性。

截至2月4日股市午間收盤，三大股指全線翻紅：上證指數收於2752.44點，上漲0.21%；深證成指收於9949.95點，上漲1.74%；創業板指收於1862.00點，上漲3.69%。

(中時電子報)