基隆市長林右昌於4日指出，新國會代表最新民意，應該現在就召開臨時會，提出「要求加入WHO的共同提案與決議」。（吳康瑋攝）

中國武漢肺炎疫情擴散全球，世界衛生組織（WHO）把台灣排除在全球防疫體系之外，受到各界抗議，更有人提出質疑，台灣離中國最近，並且兩岸交流密切，把台灣這可能淪為疫情全世界第二嚴重的區域排除在外，是非常不明智的行為，基隆市長林右昌於4日指出，新國會代表最新民意，應該現在就召開臨時會，提出「要求加入WHO的共同提案與決議」。

林右昌指出，台灣因中方因素，被排除在世界防疫體系之外，他說，這不應該有政治考量，懇切的建議新的國會應該代表新的民意，讓大家團結起來，一起向國際發聲。

林右昌也強調，雖然當務之急是防疫，但是長遠來看，加入WHO勢在必行，他建議，新國會應該現在就召開臨時會，「立法院113席立委應不分黨派」提出「要求加入WHO的共同提案與決議！」內容應該包含抗議中國打壓台灣參加WHO、呼籲全世界支持台灣參加WHO，以及呼籲WHO儘快將台灣排除於中國疫區範圍，因為台灣不屬於中國。

(中時 )