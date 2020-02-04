刑事局中打偵六隊長賴英門召開記者會，說明偵辦陳男於臉書散播不實訊息的案情。（陳世宗攝）

「防疫如同作戰！」30歲陳姓男子於「南投人」臉書公開張貼，「有南投市某地址之人自大陸武漢回來並確定傳染肺炎，且全家均已感染」不實訊息；刑事局中打偵六隊主動了解偵辦，將陳男傳喚到案調查，發現是不實謠傳「瞎起鬨」。警方依涉犯傳染病防治法及社會秩序維護法，將陳男移送偵辦，被害人並對陳提出妨害名譽及個資法告訴。

警方調查，陳姓男子日前在臉書地方社群貼文稱「老闆從大陸武漢回來了，確定是南投市人，也確定傳染肺炎，會經過「○主路」請帶（戴）口罩，還要大家「遠離他們」，更稱是「全家中標」、「南投第一例」，引發民眾議論；該貼文後來雖被刪除下架，但已有不少人截圖轉發LINE群組提醒親友，造成該訊息瘋傳！

警方表示，該不實貼文逼得遭影射的老闆自拍且貼文自清，且要求網友「說話請尊重自己」，並澄清僅是從武漢回來，且配合政策自主隔離14天，說明陳男在網路散布謠言。南投縣衛生局也闢謠，並斥責在網路不當散布傳染病資訊的行為；該不實文字訊息「連路名都寫錯」，南投根本沒「○主路」。

中打偵六隊長賴英門說，經警方調閱相關資料分析後，發現陳男涉嫌於臉書公開張貼該則不實訊息，於3日將陳男通知到案調查；陳坦承他在1日以手機連結臉書社團張貼不實訊息，惟該貼文已於當天晚上遭社團板主刪除。陳男涉嫌傳染病防治法及社會秩序維護法，並遭陳男所指的被害人向警方提出妨害名譽罪及個資法告訴，一併移送南投地檢署偵辦。

警方強調，正當武漢肺炎蔓延期間切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽的訊息，警方將依法速查嚴辦；未經查證的相關防疫訊息切勿轉發，全民共同防禦新型冠狀病毒感染可能帶來的危害，並杜絕假訊息造成社會恐慌。

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(中時 )