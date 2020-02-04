高速公路開放路肩有新措施！交通部高速公路局今日發布「國道主線實施開放路肩作業規定」，未來開放路肩路段，時速限定60公里，且部分開放路肩終點銜接出口匝道，為減少路肩、主線交織，新規定也限制出口前500公尺不得再駛回主線車道，違者可處置3000元以上罰鍰，2月17日起實施。

高速公路外側路肩是為供公務巡邏、道路救援及緊急事故處理車輛使用，但在尖峰時段交通壅塞時，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第19條，高公局於必要時得開放路肩措施，短時間增加道路容量，紓緩尖峰時段交通壅塞，並於離峰時段恢復路肩功能。

高公局交通管理組長卓明君表示，2月17日將頒布新措施，開放路肩路段速限，統一調整為60公里為主，未來行駛路肩，車速不能超過60公里，另新增允許行使路肩的車輛，可以在出口前500公尺以上的地方適時回到主線。

高公局依據「公路路線設計規範」，高速公路速限大於80公里者，車道寬度應為3.5至3.75公尺，但高速公路外側路肩寬度原則為3公尺，基於行車安全，訂定路肩速限以60公里為原則的規定。

另外，過去許多駕駛走路肩並非要離開國道，所以在鄰近出口處時，有很多車輛要切回主線，與要駛離出口車輛會有交織，新規定是在出口前500公尺內不得再駛回主線車道，並以「路肩限行小車／禁止變換車道」標誌作為分界，寫明行駛路肩車輛應續行路肩，後於「路肩通行終點」標誌切入減速車道或出口匝道。

高公局表示，路肩超速、違規變換車道，違者可處3000元以上罰鍰。

(中時 )