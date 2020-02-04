世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一再誇讚中國大陸控制武漢肺炎疫情的表現，遭外界質疑護航，甚至有人在公益網站發起罷免譚德塞運動。譚德塞3日再度重申，無需對「國際旅遊及貿易採取不必要的干涉」措施，「宅神」朱學恒對此用9字下註解：「汪汪，汪汪汪，汪汪汪汪」。
武漢肺炎疫情擴散，WHO不但未在第一時間宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」，直到30日才宣布，譚德塞更一再誇讚中國大陸控制疫情的表現。WHO執行委員會議3日登場，譚德塞在會議上再度重申，認為無需對「國際旅遊及貿易採取不必要的干涉」措施。
「宅神」朱學恒在臉書轉貼此則新聞，更完全不囉唆，只打9個字：「汪汪，汪汪汪，汪汪汪汪」。
網友也紛紛留言響應：「真是隻忠犬」、「舔到出汁了你」、「沒問題，先送他到中國武漢實際旅遊再評估」、「真想拿一坨滷蛋塞住牠的嘴」、「狗官講狗話當然是汪汪汪汪汪汪汪汪汪叫囉」。
文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所
(中時電子報)
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