1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號，4日晚間返抵日本橫濱港，結束航程，船上3,711人暫時隔離，公主郵輪台灣公司行銷總監陳欣德指出，這艘船並未彎靠台灣，公主遊輪今年在台灣的行程3月23日才會展開，其他現有航班都已全面展開防疫工作，除了已在船上工作人員，其餘大陸籍船員與工作人員暫停登輪。

目前日本厚生勞動省檢疫官在鑽石公主號上做檢疫，檢疫結束旅客下船後，公司將取消接續的004航次，做一次徹底整理消毒後，才展開005航次。

公主遊輪指出，公司的醫療專家也已密切與美國疾病管制與預防中心（CDC）和世界衛生組職（WHO）保持聯繫，在全球旗下遊輪上執行強化的篩檢、預防及管控措施。

該公司防疫措施包括：

婉拒過去14天內自中國大陸出發、或途經中國大陸的賓客登船。香港、澳門與臺灣的賓客不在此限。

登船前，所有賓客需提交健康聲明書，藉此我們也敬告所有賓客，其有義務告知任何身體不適或生病癥兆。

登船前，針對疑似或確認有呼吸道或發燒症狀的賓客，無論症狀原因為何，進行醫療評估，包括溫度篩檢。

登船後，任何因呼吸道之症狀而至船上醫療中心就診之賓客，皆需進行冠狀病毒之篩檢。

所有發燒及呼吸道疾病個案，以及所有疑似感染冠狀病毒個案，都將通報各地及各國健康衛生當局。

來自中國大陸之公主遊輪船上的工作人員，均已接獲通知，延遲及暫緩登輪工作。來自其他地區的工作人員，若上船途中需到大陸地區轉機，皆已更改機票。

除了船上一貫落實執行的定期消毒清潔規範外，也已加強其他環境衛生防疫措施。

基於公主遊輪賓客及工作人員的健康及福祉，我們保留隨時修改以上舉措的權利，也將全力配合遊輪到訪的各國衛生單位之指導與要求。

(工商 )