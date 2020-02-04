日盛投信今（4）日表示，長假期間疫情影響積累的負面情緒集中宣洩，長假期間新冠肺炎疫情積累的負面情緒誘發A股市場在2月3日鼠年首個交易日集中釋放，造成市場超調出現超調，然在兩融和股權質押風險可控的背景下，市場進入受迫性賣出負反饋的風險偏小，預計政策層面將會積極應對，貨幣政策與財政政策將會加速推進，疫情衝擊改變市場節奏，但不改變A股中期上行的趨勢和結構。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，武漢肺炎疫情擴散，市場復盤SARS歷史經驗，在疫情爆發初期，市場的下跌為避險情緒所驅動，後續關鍵點就在於峰值，也就是新增感染人數的減少，這個指標在SARS期間為指數落底的拐點。目前A股和港股的估值在回檔後更具吸引力，短期情緒影響下的回檔提供逢低佈局優質標的機會，消費升級與產業升級仍是中期看好的主要趨勢。

黃上修指出，風險偏好快速下調和基本面預期下修共振，疊加長假期間負面情緒累積，市場短期出現超調，陸股各大權重指數均有不同程度調整，市場擔憂的股權質押風險整體可控，因證監會已明確表示股票質押協議在疫情防控期間到期可申請展期，當前股權質押業務規模穩中有降，場內股票質押融資餘額0.88萬億元人民幣，較峰值時下降45％以上，整體履約保障比例約213％。

短期超調後後市已不用悲觀，因對比開盤更早的A50指數和港股走勢，疫情影響的負面影響都是一次性的，近期港股已經開始企穩回升。其次，2月3日外資依然逆勢大規模流入199億元人民幣也是重要的信號，這明顯緩解了短期資金多管道流出共振的風險。

(工商 )