台灣醫療健保聞名國際，加上反送中事件，去年香港人在台居留及定居人數均大幅增加，在台居留5,858人、年增41.2%，在台定居1,474人、年增35%。因應港人在台置產需求提升，台灣房屋在官網上成立港人置產專區，並提供專人服務。

根據內政部統計，過去幾年香港人取得居留許可約在4,000人左右，去年大幅提升至5,858人；而取得居留證、符合連續居住一年或居留二年、每年居住270天以上等定居資格，並取得定居許可者，過去約在1,000人左右，去年也成長至1,474人。

無論在台居留、定居或設籍的香港人均持續增加，香港人在台置產的需求也同步提升台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台灣房屋官網來自香港的瀏覽數比前年增加了85%，新設的桃園高鐵站服務中心和門市，也都接到不少港人來台置產需求，其中又以新北和桃園詢問度最高，且多半會優先尋找交通便利，包括機場捷運或高鐵周邊的物件。

張旭嵐指出，持有港澳永久居留證，且無他國護照者，視同外國籍居民，無房屋轉賣年期限制，購買一般住宅購屋需先向房屋所在地的地政事務所提出購屋申請，經縣市政府許可後始可購屋，並需要有台灣身份且穩定收入的保證人，貸款成數依個人信用狀況與財力條件而定，一般會介在五到六成之間。

(工商 )