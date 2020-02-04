縣長張麗善4日出席雲林縣議會歷屆縣議員回娘家活動未戴口罩，圖為她接受議會人員測量額溫。（周麗蘭攝）

因應武漢肺炎疫情防疫，雲林縣居家隔離的20多人到今天（4日）都是陰性排除，結束健康監控。縣長張麗善4日出席雲林縣議會歷屆縣議員回娘家活動也未戴口罩，她表示，場地不是密閉環境，進入會場前也有消毒，不用太恐慌。

張麗善表示，自大陸（包括武漢）返台回到雲林的民眾須接受健康監控，3日剩3例，4日已全部解除，一般民眾若是在戶外或是空曠場所，不必過度驚慌。但有口罩需要的人，包括幼兒、國中小學生、重大傷病者等，縣府一定會提供。

張麗善曾擔任護理師，她跑攤時幾乎不戴口罩，她表示，到目前為止雲林縣沒有確診病例，雲林縣環境算是安全、人民也是健康的，每個人都戴口罩也是過度恐慌，如果不是在範圍狹小、人口密集的地方，可以不用戴。

她表示，若前往空間狹小、可能有群聚感染的地方，例如去醫院就一定要戴，流感也要預防，保護自己也保護別人。

她說，她盡量拱手不握手，避免成為間接傳染源，有時鄉親很熱情，一下子無法接受不握手，她就做好個人清潔勤洗手，一上車就噴酒精消毒。

雲林縣衛生局口罩安全存量大約是3萬片，因應本次疫情需要釋出，提供給民眾就醫、陪病者到20鄉鎮市衛生所領取，每人限一片，存量只夠用到本周。

(中時 )