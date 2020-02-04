警方統計各銀行機構成功攔阻詐騙的件數。（刑警大隊提供／李文正台北傳真）

台北市政府警察局局長陳嘉昌於新春期間，特別指示各分局要持續與金融機構及各大超商、店家、商號等加強宣導關懷提問，有效遏止詐騙犯罪橫行，經北市警刑警大隊統計去年11到12月間，金融機構與商家行號成功攔阻詐騙63件，金額高達3312萬餘元，其中又以中國信託商業銀行協助攔阻12件、攔阻金額近899萬元，成效最為顯著，充分展現出警民合作良好的典範。

台北市長柯文哲今日在市政府召集治安會報，頒發感謝狀及禮券予攔阻詐騙有功人員。

土地銀行仁愛分行陸姓行員發現被害民眾與詐騙集團車手一同到分行準備匯款，一面暗中通知警方、一面藉故拖延車手及客戶時間，待警方到場後識破其為假借投資之靈骨塔詐騙手法，當場予以逮捕。

警方表示，有鑑於詐騙集團茶利用金融機構等管道獲取詐騙款項，派出所員警均會定期向轄內金融機構和商家聯繫宣導告知近期常見之詐騙手法，建立警民暢通的聯絡管道，有效提升成功攔阻詐騙件數。

北市警局呼籲，投資詐騙手法時有所聞，市民應多留意「高報酬率，低風險、穩定獲利」、「強調保本保息，只需出錢不需出力」、「典型金字塔、老鼠會，欠缺銷售等商業營運模式」、「急於成交投資」、「高額人頭傭金，公司成立年限短」等特徵，勿貪圖不合理之利益，以確保自身財產安全，如有疑似遭詐情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案查證。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )