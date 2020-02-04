武漢肺炎疫情延燒，長榮大學原訂2月17日開學，決定延後至3月2日。因應延後開學，畢業典禮也將延至6月13日，針對境外生，陸生部分將配合政府政策，其他境外生只要有中港澳旅遊史，鼓勵海外同學2月15日前回校，校方將統一載送學生回校後，先進行共同管理14天後，再準備開學。

長榮大學校長李泳龍表示，因武漢肺炎疫情，避免開學後群聚傳染，教育部昨天宣布大學延後開學日到2月25日後，長榮大學開會決定延至3月2日開學。雖延後開學，但學生學習權益不打折，校方一定會上滿18周課程，若已有學習計畫者，可提出申請，校方也會依個案處理。至於詳細的學期活動，教務處將在近日內公布，讓師生能做好準備。

至於境外生部分，與中國交流將依政府政策而行，而港澳部分採3月31日前先暫停交流，若已申請來校的交流的港澳生，也先暫停。若陸生因政策規定而影響到課業，校方除有安心就學措施外，也將按照學生修課情形，請授課教師錄製線上課程，讓學習不間斷。

至於有中港澳旅遊史的學生，校方也已經開設健康管理專區，回台後將讓學生先進行共同管理，期間除提供三餐飲食外，也將安排如電影欣賞或線上學習活動，讓學生能在安心且舒適環境進行自主健康管理。

(中時 )