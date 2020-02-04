▲奧萬大春櫻花開時，春遊好時節，利用平日前往，還有春遊優惠方案。（林管處提供／楊樹煌南投傳真）

▲奧萬大隨著天候變冷，楓香的嫩葉也由綠變紅了。（林管處提供／楊樹煌南投傳真）

仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區此時園內八重櫻及霧社櫻，各種春櫻盛開，櫻花繽紛，美不勝收，且花間蟲鳴鳥叫，有如仙境。南投林管處為鼓勵民眾防疫期間，多走出戶外進行生態旅遊，特別推出「春遊優惠方案」，歡迎民眾利用平日前往，還加贈早、晚餐，雙重優惠。

南投林管處指出，奧萬大國家森林遊樂區素有「楓的原鄉」美稱，其實四季各具風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。現正值奧萬大春櫻盛開時，春遊奧萬大，彷彿置身桃花源，忘卻塵囂，值得大家前來體驗欣欣向榮的大自然景緻，賞花、觀鳥兼休閒，又可享有最優惠的住宿價格，一舉數得。

遊奧萬大森林遊樂區從即日起至6月底，平日的住宿都可享優惠價，每星期日到星期五，但（不含228、兒童節及端午連假)，凡前往度假住宿都加贈早、晚餐。機會難得，值得遊客把握良機。奧萬大最新訊息，可連結奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站

(中時 )