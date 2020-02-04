據《財聯社》報導，火神山醫院3日將正式收治病患。隨著新醫院的落成，由華為提供技術支撐的火神山醫院首個「遠端會診平台」將正式投入使用，後期5G網路也可支持火神山遠端會診，而武漢協和醫院在1月31日就已經能夠使用5G遠端會診平台，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴格防控將加速遠端醫療到來，隨著5G建設的快速推進及疫情催化，5G遠端會診成為遠端醫療重要應用，專家指出，大陸遠端醫療相關公司前景看好。

(旺報 )