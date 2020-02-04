疫情防控推動陸5G遠端會診加速 產業鏈有望受益 15:312020/02/04 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《財聯社》報導，火神山醫院3日將正式收治病患。隨著新醫院的落成，由華為提供技術支撐的火神山醫院首個「遠端會診平台」將正式投入使用，後期5G網路也可支持火神山遠端會診，而武漢協和醫院在1月31日就已經能夠使用5G遠端會診平台，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴格防控將加速遠端醫療到來，隨著5G建設的快速推進及疫情催化，5G遠端會診成為遠端醫療重要應用，專家指出，大陸遠端醫療相關公司前景看好。 (旺報 ) #會診 #5g #醫院 #醫療 #神山 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年全球5G手機出貨 華為第一 04:092020/01/31 焦點新聞 華為拚5G手機 稱霸全球 04:092020/01/31 全球財經 5G放亮 耕興訂單唱凱歌 04:102020/01/31 證券．權證 火神山醫院亮燈了！2／3起正式收治病患 09:332020/02/01 兩岸 大陸針對境外捐醫療物資免稅 從美國進口不加徵關稅 22:052020/02/01 兩岸 陸武漢火神山醫院 8天完工 12:592020/02/02 兩岸 武漢火神山醫院明啟用 雷神山醫院趕工中 21:012020/02/02 兩岸 五大電信提五訴求：5G溢增標金 應提撥820億補助 04:102020/02/03 財經要聞 5G超標900億元 學者籲3方向補助 04:102020/02/03 財經焦點 口罩亂丟成防疫漏洞 15:442020/02/03 社會 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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