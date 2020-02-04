武漢疫情不只鬧口罩荒，許多民眾反應也買不到消毒酒精，對此鳥博士在臉書分享一張圖，教你「消毒酒精」和「擦拭用消毒液」的調配法。

鳥博士在臉書粉專指出，常用消毒酒精乾洗手，可消滅冠狀病毒和流感病毒，但腸病毒和諾羅病毒則需要含氯的消毒液才能消滅而消毒酒精其實也能自己調配。

鳥博士在臉書粉專指出，許多人恐慌買不到酒精，但其實可以自己做消毒酒精，用3罐小瓶養樂多（約300毫升）的酒精，搭配4個免洗湯匙（約80毫升）純水稀釋，就會得到約75%的消毒酒精，而鳥博士也補充，若沒有純水也可用煮沸後冷卻的水替代。

鳥博士說，常用消毒酒精乾洗手，可消滅冠狀病毒和流感病毒，但腸病毒和諾羅病毒則需要含氯的消毒液才能消滅，因此也分享擦拭用消毒液的調配法。漂白水稀釋100倍就是500ppm次氯酸鈉，消毒效果佳，只要取一寶特瓶蓋（6到7毫升）的漂白水，搭配600毫升的水稀釋，就能用來擦拭物品消毒，但建議10分鐘後用清水再擦一遍。

最後鳥博士也提醒，用不完的消毒液不能隨便亂倒，因為可能會破壞生態，其中要特別注意別倒入馬桶，因為消毒效果恐讓化糞池的細菌都GG，這樣便便不能正常被分解，下場可想而知。

(中時電子報)