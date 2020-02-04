慈濟台中分會應台中市政府之邀，在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位，以「環保」為主題，響應市府空氣環保、永續台中等政策。（慈濟基金會提供／盧金足台中傳真）

慈濟志工設計裝置藝術燈區，「竹」用閩南語發音同「德」，象徵以「竹」顯「德」，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。（慈濟基金會提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會的慈濟展區分為三個區，有大愛感恩環保科技館、環保地球主燈、巨型的靜思語做燈會主角，慈濟燈區以「延續與地球共生息、大愛環保」為主題，以原本被廢棄的回收物製成一個個璀璨亮麗的裝置藝術，展現永續地球的理念。

慈濟台中分會應台中市政府之邀，在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位，響應市府空氣環保、永續台中等政策，以「環保」為主題，將回收寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。

主燈上層是旋轉地球，以回收的寶特瓶拚裝；中層旋轉飛天是台中大甲慈濟志工以植物染藍染成佛教的「飛天」，以及靜思語好話呈現大地皆有法；底層以蓮花池展現水孕育著萬物生命。

主燈上的蓮花燈是以回收光碟片、塑膠湯匙、回收燈芯貼粘成皎潔蓮花燈，盞盞蓮花綻放，增添清淨在源頭、延續物命的環保理念。主燈周圍的竹子生氣蓬勃，「竹」用閩南語發音同「德」，象徵以「竹」顯「德」。

另一個展館的寶特瓶牆，用3000支回收的寶特瓶，貼上「知福、惜福、再造福」的靜思語，夜晚在燈光投射下，映入心中鼓勵減少使用寶特瓶，即是造福。

匯集志工巧思用1191支寶特瓶堆疊成迷你版的101燈塔，對面則是鯨魚造型的燈，也是回收來的寶特瓶所拚裝，盼鼓勵人人減塑，不讓塑膠廢棄物再被海洋生物誤食，造成海洋生態的浩劫。

寶特瓶身可以製成裝置藝術燈，瓶蓋也能化成時尚環保裝，在台中慈濟志工的設計下，將一個個瓶蓋、寶特瓶串起、裁剪，製成「環保公主的新衣」燈。雖然這件衣服平時無法穿上，但旁邊有展出的平時能穿的衣物織品，也是用回收的寶特瓶製成。

「典雅潔淨的天燈，也是回收來的！」慈濟表示，原本是店家懸掛多年的擺飾，因老舊被淘汰後，經過慈濟台中分會社教中心的老師們規畫，帶著學員清洗、彩繪成古色古香的祈福燈。旁邊燈區則是纏花藝術家林老師利用半個月的時間，慢工出細活成獨樹一格的纏花造型，讓環保與藝術兼具。

慈濟三個展區的地板以榮獲2019年德國「綠色產品獎」、用廢棄紡織品製成的環保塑木鋪設，不僅讓資源循環利用，減輕大地的負擔，讓民眾踩在地板上，能感受到很踏實的環保產物。

(中時 )