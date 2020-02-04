大陸資通訊設備大廠華為和中興通訊3日雙雙要求美國聯邦通訊委員會（FCC），不要最終認定自家公司對美國國家安全構成風險。

路透報導，FCC在11月以5比0票的結果初步認定，華為和中興通訊對國家安全構成風險，此舉將使得上述兩家公司在美國農村地區的營運商客戶無法從85億美元的政府設備採購基金中獲得撥款。

華為在提交給FCC的一份近200頁的文件中指出，此一行為「旨在推進某些政府官員以及國會議員發起的行動，讓華為獨自面對負擔沉重且損害名譽的限制措施、被排除在美國業務之外，並玷污華為在美國乃至全球的聲譽」。華為稱此一手段「非法且受到誤導」。

中興通訊3日提交文件，要求FCC「額外花些時間評估中興通訊在美國出口管制與經濟制裁合規，以及對中興通訊產品安全控制方面的改善情況」。中興通訊補充表示，其已經「耗費數億美元推行與美國出口管制合規要求有關的合規計劃」。

報導稱，FCC下屬的公共安全與國土安全局將作出最終決定，可以最終不認定華為和中興通訊構成國安風險。

(工商 )