一年一度的「臺灣國際科學展覽會」於四日舉行盛大的開幕典禮，今年包括我國在內共有14個國家或地區（加拿大、印尼、日本、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、新加坡、南非、瑞士、泰國、土耳其、匈牙利、烏克蘭、中華民國）280位學生，153件優勝作品進入決賽，齊聚國立臺灣科學教育館共築科學夢。

臺灣國際科學展覽會今年堂堂邁入第19年，除了競賽外，更注重國際間的交流與分享，科教館館長陳雪玉表示，臺灣國際科學展覽會（TISF）是臺灣中學生最重要的國際科學賽事，每年此時，來自全球最優秀的中學生都齊聚於此，分享各自的專題研究成果。

為了活絡展覽會氛圍，今年臺灣國際科學展覽會精心籌劃了開幕典禮的大師講座、學生交流會、教師工作坊及參訪活動，

今年是2020年，全球在經濟、科學及科技上都將有新的發展，例如，臺灣今年將開始使用5G，網路科技的進步將大大影響經濟、產業的發展，資訊的傳遞將更加快速。「2020臺灣國際科學展覽會」今年也著重在臺灣科技領域的發展，特別邀請到政務委員唐鳳擔任大師講座講師與談「臺灣社會創新發展趨勢」議題，並以線上會議軟體slido進行討論，與會師生可即時透過線上軟體發問，也可即時對講座內容按讚互動。

此外，也敲定於2月6日下午13:30至17:30於科教館9樓圖書館舉辦作品公開展覽，由國內外參展學生親自解說參展作品研究內容、心得。但為因應疫情，主辦方強調，除請與會者自行配帶口罩，若有發燒感冒等不適症狀也請於家中休息。

另為因應武漢肺炎疫情，此次展會事前已進行包括所有場域隨時全面的消毒以及每日量體溫、會場人數管控等防範作業，以期讓國內外師生共度愉快、安全無虞的科學週。

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