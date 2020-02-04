台北市1名蘇姓男子在文山區河堤連續對20歲年輕女子先露鳥後強行襲胸摸奶，經2名被害女子報警逮人，起訴蘇男並移送台北地院審理，蘇辯稱「我是在河堤跑步」，但法官根據監視影帶及被害人指證，認為蘇男說謊，今依2個強制猥褻罪合併判處有期徒刑1年3月，本案仍可上訴。

根據檢警調查，2017年11月11日晚間，蘇男在台北市文山區道南橋橋頭涵洞階梯處遇見1名年約20歲年輕女子，先靠近搭訕攀談，之後直接裸露生殖器，還問對方「妳有看過這個嗎？」說完即上前強行壓制並撫摸被害人胸部，得逞後迅速駕車逃離現場。

另，2017年12月5日晚間，蘇男自台北市文山區和興路經由河堤自行車牽引道往堤外走，與從堤外河濱公園牽自行車的另一女子擦身而過，蘇即叫住對方說「我要自慰」，後又裸露生殖器撫摸，再強行抓捏被害女子胸部，隨即逃離現場。

2名被害人案後均向警方報案，由警方調閱監視器循線緝獲蘇男到案，再由台北地檢署依法將他起訴，但北院開庭時，蘇僅承認常去道南橋、和興路河堤一帶，卻辯稱「我去河堤跑步」、「可能去找岳父母」等，否認猥褻。

法官認為，2起案件犯罪情節雷同，手法一致，都是先靠近搭訕，後露鳥犯案，另，案發地點都在河場自行車牽引道附近，時間都在晚間，而且2名被害人都是20多歲的年輕女子，加上有相關目擊者證述及錄影帶，認為蘇男說謊，辯詞不足採信。

判決書指出，蘇利用夜間在河堤、涵洞車輛、行人稀少時，隨機挑選女子猥褻，其中，第2名被害人案發1年半後出庭仍哭泣、拭淚，顯然受創甚深；蘇沒有悔意、犯後態度不佳，未與2女和解，2罪各判8月、9月，應執行1年3月有期徒刑。

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(中時電子報)